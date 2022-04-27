السلطات البحرينية ترفض توفير الرعاية الطبية لسجناء الرأي

العالم - البحرين

وقالت الناشطة "جهان معتوق" شقيقة المعتقل "علي معتوق" عبر حسابها في تويتر، إن شقيقها كان يعاني من صداع نصفي مزمن، لكن الأمر تطور أثناء سجنه إلى نوبات صرع.

وتابعت (الأحد 24 أبريل 2022) أن شقيقها أبلغهم في اتصال هاتفي مؤخراً أنه بات يختنق أثناء النوم ويتحول لونه إلى الأزرق من شدة الاختناق لكن إدارة السجن ترفض نقله للطبيب المختص أو حتى عيادة السجن.

وعبرت العائلة عن قلقها على صحته، وحياته التي باتت مهددة بسبب الإهمال في العلاج من قبل إدارة السجن.

وتعاقب إدارة سجن جو عشرات المعتقلين السياسيين بالإهمال الطبي والمنع من العلاج بسبب آرائهم السياسية ومواقفهم المناهضة للنظام، وقد أدى الإهمال الطبي إلى وفاة عدد من المعتقلين السياسيين آخرهم الشهيد "حسين بركات".