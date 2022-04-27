قيود جديدة على الدولار في مصر تنذر بانهيار جديد للجنيه

العالم - مصر

وأكدت مصادر مصرفية متطابقة في مصر وجود قيود جديدة على صرف الدولار الأمريكي بأوامر من البنك المركزي نتيجة شح المتوفر منه في السوق، بالتزامن مع تراجع الاحتياطيات النقدية، وبالتزامن مع زيادة الحاجة عليه نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج.

ولم يستبعد مصدر تحدث لــ"عربي21" وطلب عدم نشر اسمه ولا مكان عمله أن تؤدي الأزمة الراهنة الى انهيار جديد قريباً في سعر صرف الجنيه المصري، خاصة أن البنوك بدأت تدريجياً تقيد عملية سحب الدولار وتضع قيوداً أكثر من السابق عليه، وأضاف: "مصر تسير على نفس مسار لبنان"، ولم يستبعد أن توقف البنوك قريباً صرف الدولار للمتعاملين بشكل كامل.

وشرح مصدر مصرفي القيود الجديدة المفروضة على حركة "العُملة الصعبة" في مصر، مشيراً الى أن "البنوك أصبحت منذ أسابيع تشترط على من يرغب أن يسحب دولاراً أمريكياً أن يقدم طلباً مكتوباً يتضمن إيضاحاً لسبب السحب، ولا توافق على تصريف الدولار لأي متعامل إلا إذا كان مسافراً، كما تشترط البنوك عليه إبراز التصريح الأمني الخاص بالسفر للتأكد من جدية سفره ووجهته وبعد ذلك يتم صرف مبلغ لا يزيد على الألف دولار له".