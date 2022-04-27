الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق يبحث مع شركة هواوي آلية المباشرة بمشروع الأتمتة

العراق يبحث مع شركة هواوي آلية المباشرة بمشروع الأتمتة
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد نعيم الغزي، أن مشروع الحوكمة الإلكترونية وصل لمراحل متقدمة، وحقق خطوات إيجابية في عملية الأتمتة والربط الإلكتروني.

العالم - العراق

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي بحث مع ممثلي شركة هواوي للتكنولوجيا والاتصالات الصينية، الإجراءات النهائية للمباشرة بعملية تطوير مشروع الحوكمة الإلكترونية والأتمتة، ومن ثم مرحلة التحول الرقمي الشامل في المؤسسات الحكومية، التي ستنهي مرحلة تداول البريد وإنجاز المعاملات ورقياً".

وشدد الغزي على ضرورة بذل الجهد واستنفار جميع الطاقات بسرعة العمل والدقة في التنفيذ؛ من أجل تطوير مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمؤسسات الرسمية، إضافة إلى تطوير مهارات الموظفين وتمكينهم من إدارة المشروع".

وأكد، أن "مشروع الحوكمة الإلكترونية وصل إلى مراحل متقدمة، وحقق خطوات إيجابية في عملية الأتمتة والربط الإلكتروني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات، وأن المرحلة الثانية مستمرة بالعمل، والمتمثلة بربط الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، ضمن برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني".

روابط ذات صلة

الحلبوسي: استقرار إيران ينعكس إيجابا على العراق

شمخاني: الاستقرار السياسي والأمني المستدام في العراق ضرورة وطنية وإقليمية

القنصل الايراني في السليمانية: تواجد الكيان الصهيوني بالمنطقة يزعزع امنها واستقرارها

قاليباف يطالب العراق بفتح الحدود البرية امام زوار الأربعين

اعتقال إرهابيين قاما بالتعرض على قطعات أمنية في كركوك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق يبحث مع شركة هواوي آلية المباشرة بمشروع الأتمتة

أعلى محكمة إدارية في فرنسا تلغي قرار إغلاق مسجد لأول مرة

التعرض لهذه المواد يحمل خطر تلف الكبد وأمراض أخرى.

شمال سوريا.. مسؤول بـ"فرقة الحمزة" يخطف طفلا ويهدد عائلته بالقتل

محمود عباس الى عمان للقاء ملك الأردن

بالفيديو.. وقفة إحتجاجية في الحسكة رفضاً لممارسات"قسد"