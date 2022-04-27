العراق يبحث مع شركة هواوي آلية المباشرة بمشروع الأتمتة

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وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي بحث مع ممثلي شركة هواوي للتكنولوجيا والاتصالات الصينية، الإجراءات النهائية للمباشرة بعملية تطوير مشروع الحوكمة الإلكترونية والأتمتة، ومن ثم مرحلة التحول الرقمي الشامل في المؤسسات الحكومية، التي ستنهي مرحلة تداول البريد وإنجاز المعاملات ورقياً".

وشدد الغزي على ضرورة بذل الجهد واستنفار جميع الطاقات بسرعة العمل والدقة في التنفيذ؛ من أجل تطوير مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمؤسسات الرسمية، إضافة إلى تطوير مهارات الموظفين وتمكينهم من إدارة المشروع".

وأكد، أن "مشروع الحوكمة الإلكترونية وصل إلى مراحل متقدمة، وحقق خطوات إيجابية في عملية الأتمتة والربط الإلكتروني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات، وأن المرحلة الثانية مستمرة بالعمل، والمتمثلة بربط الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، ضمن برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني".