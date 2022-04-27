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رئيس مجلس النواب العراقي يلتقي بوزير الخارجية الإيراني

رئيس مجلس النواب العراقي يلتقي بوزير الخارجية الإيراني
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

إلتقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وأجرى معه جولة من المحادثات.

العالم - ايران

وحضر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الذي وصل إلى طهران اليوم الأربعاء بدعوة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، في مبنى الخارجية الإيرانية حيث التقى برئيس السلك الدبلوماسي حسين أميرعبداللهيان.

وكان الحلبوسي قد التقى في وقت سابق اليوم برئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، الدور المهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق في القضايا الإقليمية والسياسية والأمنية والاقتصادية، معتبرا أن العلاقات الثنائية القوية بينهما مؤثرة على مستوى المنطقة والعالم.

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