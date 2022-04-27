اليمن.. المشاط يحث على تفعيل كل الطاقات في سبيل التطوير والتحديث

العالم - الیمن

وقال الرئيس المشاط في كلمته خلال ورشة بناء وتطوير أداء المؤسسات لمحافظي المحافظات ومدراء الأمن، اليوم الأربعاء، إن "المطلوب من كل مسؤول تشغيل الجميع سواءً على مستوى المكاتب التنفيذية أو على مستوى المجتمع لاستغلال جميع الطاقات الموجودة".

وأضاف بالقول: "نتمنى أن يبدأ الجميع بهذا الموسم انطلاقة لإصلاح النفوس لأنها مكن الإشكالات وإصلاحها إصلاح للحياة، ونحن حريصون في هذا العام أن يكون هناك تكثيف لعملية البناء والتأهيل على المستوى الإداري وعلى كل المستويات".

وأوضح أن المفهوم الصحيح للمسؤولية أن تتحمل الظروف الصعبة وتتجاوزها في المحافظة التي أنت مسؤول عنها، مؤكدا أن إشراك الجميع في العمل سيكون له ثمرة كبيرة في واقع المجتمع.

ولفت إلى أن انزواء المسؤول في إطار مجموعة يعتبر مدخل لبدء الإشكاليات، ويجب أن يكون المسؤول منفتح على الجميع وللعمل الجماعي لأنه فيه بركة كبيرة ونتيجة أفضل، كما يجب على المسؤول أن يفتح الباب للمشورة لأنها مطلوبة من الجميع لفهم الوضع القائم.

ودعا الرئيس المشاط الجهات المركزية والمحليات إلى سماع ما لدى المواطن من مشاكل، وحث في الوقت نفسه المسؤولين على تفعيل خدمة الجمهور والشكاوى ومساندة هيئة المظالم، مشددا على الاهتمام بالإنصاف وبذل الحق الذي يعتبر من أعلى أطور المسؤولية.

وأكد على ضرورة التركيز على عملية البناء والتطوير والتحديث والمتابعة وتقييم المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات خاصة الجهات الخدمية، لافتاً بقوله: "بدأنا في تطبيق الرؤية الوطنية وأرجو الحرص عليها وتنميتها وتحديثها بشكل مستمر".

وشدد على ضرورة مساندة برامج اللجنة الزراعية لاستغلال موسم الزراعة خصوصاً في ظل المتغيرات الدولية، حاثا الجميع على الاهتمام بالزراعة من الآن لتجاوز أي صعوبات قادمة والوضع مطمئن حتى الآن.

كما شدد على الاهتمام بالجانب الإعلامي لدى المحافظات لإرشاد وتوعية وتثقيف المجتمع، موضحاً بالقول: "يجب الاهتمام الثقافي بالمجتمع والنزول إليه وملامسة همومه فهذا من صميم مسؤولياتكم".

وحث الرئيس المشاط جميع الجهات وعلى رأسها محافظي المحافظات على النزول إلى المجتمع وملامسة همومه.

ووجه بالاهتمام وتنظيم المبادرات المجتمعية وتوجيهها في الاتجاه الصحيح، مؤكدا على ضرورة أن يقدم كل مسؤول النموذج الراقي والصحيح في إطار مسؤوليته.