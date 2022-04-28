"الجنايات الدولية" تتسلم شكوى ضد "إسرائيل" حول استهداف الصحافيين

العالم-فلسطين

وقالت في بيان مشترك: إن القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب؛ بسبب استهدافه الصحافيين الذين يعملون في فلسطين، وتقاعسه عن التحقيق في عمليات القتل التي يتعرض لها العاملون في وسائل الإعلام.

وأكدت المنظمات الدولية، التي تضم الاتحاد الدولي للصحافيين، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، بالتنسيق مع محامين من مؤسستي "بيندمان" و"دافتي ستريت" القانونيتين، أن الشكوى رفعت أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطلع نيسان/ أبريل الجاري.

من جانبه، أعلن مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، تسلمه الشكوى رسمياً في 25 نيسان/أبريل الجاري، بحسب نص البيان.

وذكر البيان المشترك أن "إسرائيل تتصرف كما لو كانت فوق المساءلة والمحاسبة لتستمر عمليات الاستهداف، حيث قصفت في أيار/مايو 2021 مرافق إعلامية داخل غزة، وقتل صحفيان على الأقل، وجرح 100 آخرون في حوادث منفصلة".

وأوضحت المنظمات أنها تقدمت بالنيابة عن أربع ضحايا، وهم: أحمد أبو حسين وياسر مرتجى ومعاذ عمارنة ونضال اشتية، الذين قتلوا أو أصيبوا من قناصة إسرائيليين أثناء تظاهرات داخل قطاع غزة.

ولفتت إلى أن "جميع هؤلاء الضحايا كانوا يرتدون سترات مكتوبًا عليها (صحافة) حينما تعرضوا لإطلاق النار".

وتطرقت الشكوى لـ"استهداف وسائل الإعلام، وقصف برجَيْ الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/مايو 2021، بما في ذلك قضايا تتعلق بأخبار العالم وصحيفة الحياة والميادين الإعلامية والبوابة 24 وغيرها".

كما تطرقت إلى ما يعانيه الصحافيون الفلسطينيون من تمييز وانتهاكات لحرية الحركة، وما يفرض من قيود على اعتمادهم صحافيين.