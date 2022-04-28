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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: مخططات خبيثة وراء أحداث غرب دارفور

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: مخططات خبيثة وراء أحداث غرب دارفور
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

 أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن ضحايا أحداث غرب دارفور، في إشارة إلى اشتباكات قبلية أسقطت عددا كبيرا من القتلى والجرحى، هم ضحايا لمخططات خبيثة.

العالم - السودان

ودعا دقلو، في كلمة خلال فعالية مبادرة (الحملة القومية لمحاربة المخدرات وعلاج الإدمان)، الجميع إلى الوقوف لمراجعة الذات والنظر حولهم للفتن والقتل المتبادل الممتد منذ فض اعتصام القيادة العامة قبل ثلاث سنوات في ولايات السودان، مؤكداً أنهم منذ ذلك الوقت وحتى الآن يعملون لإطفاء الحرائق، وأصبحوا كلما يطفئون حريقا يشب حريق في مكان آخر.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث غرب دارفور، مشددا على ضرورة الوصول للجناة في هذه الأحداث وإنزال أشد العقوبات بهم.

من جهة أخرى، نفى الفريق أول محمد حمدان دقلو، ما تم الترويج له من قبل البعض في وسائط التواصل الاجتماعي بأنه ضد إطلاق سراح أي معتقل، مؤكدا بأنه لا يتدخل في أعمال القضاء ولا يتدخل في الأعمال القانونية المتعلقة بالاعتقال أو إطلاق السراح.

وقال دقلو إنه طالب بتسريع إجراءات أي معتقل وفق صحيح القانون وتقديم أي جان للمحاكمة، مضيفا: "لا يستقيم أن نقول للعالم إنه ليس لدينا معتقلون سياسيون وهناك البعض تتأخر إجراءات تقديمهم للقضاء".

وشدد على أنه لا يتدخل في أعمال سير العدالة ولا أعمال القضاء والنيابة العامة، وأن القضاء والنيابة العامة يتحملون مسئوليتهم كاملة في كل ما يتعلق بإلقاء القبض وإطلاق السراح والتقديم للمحاكمات دون التدخل من أي مسئول سيادي.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة: "هناك جهات عديدة تعمل على إلحاق الأذى بالسودان وشعبه، ونقول لهم إن النار التي تودون إحراق السودان بها قطعا ستحرقكم".

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