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السودان تفرج عن قيادات معارضة وتبقى اخرى قيد الاعتقال

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

بعد اعتقال دام عدة اشهر، بعض القيادات السودانية المناهضة لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الى الحرية مجددا، والبعض الاخر لايزال خلف القضبان.

العالم – السودان

المحامي أزهري الحاج وكيل الدفاع عن العضو السابق في مجلس السيادة الحاكم محمد الفكي قال إن موكله وسائر قياديي قوى الحرية والتغيير الذين اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة تم الإفراج عنهم، مشيرا الى أن الافراج عن موكله تم بعد مضي أكثر من شهرين على توقيفه منتصف شباط/ فبراير.

الإفراج عن القياديين يأتي غداة اطلاق سراح خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، ورفيقهم في قوى الحرية والتغيير أبرز تحالف مدني معارض للانقلاب العسكري في البلاد، والفكي ويوسف كانا عضوين في لجنة 'إزالة التمكين' المكلفة باستعادة الأصول التي استولى عليها النظام السابق.

وصارت اللجنة مؤخرا هدفا للسلطات العسكرية التي يتهمها أنصار الحكم المدني بالسعي لإعادة إرساء الجهاز الأمني والسياسي لنظام البشير.

والافراج عن القيادات المعارضة يأتي في وقت لايزال هناك قياديون آخرون من قوى الحرية والتغيير خلف القضبان، من بينهم وجدي صالح المتحدث باسم هذا التحالف.

وتعهد البرهان مطلع الشهر الحالي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين تمهيدا لإجراء حوار بين الأطراف السودانية المختلفة،كما تعهد بتخفيف إجراءات الطوارئ التي أقرت بعد الانقلاب.

منذ الانقلاب الذي دانه المجتمع الدولي على نطاق واسع، يتظاهر السودانيون ضده بشكل متكرر في كل أنحاء البلاد، ما اسفر عن مقتل اكثر من اربعة وتسعين متظاهرا بأيدي قوات الأمن، وفقا للجنة أطباء مؤيدة للديمقراطية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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