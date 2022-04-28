في زيارة تستغرق يومين..أردوغان يتوجه إلى السعودية اليوم الخميس

العالم-تركيا

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان سيبحث في اجتماعات، خلال الزيارة، علاقات أنقرة مع المملكة، وكذلك سبل زيادة التعاون.

وهذه أول زيارة يقوم بها أردوغان للسعودية منذ مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقد نقلت تركيا ملفّ القضية إلى السعودية في مطلع إبريل/نيسان.

وقررت تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إحالة الدعوى القانونية المتعلقة بمقتل خاشقجي على السعودية.

وكانت مصادر تركية قد ذكرت في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أنّ "السلطات السعودية تشترط على تركيا إغلاق قضية محاكمة جمال خاشقجي بشكل كامل في تركيا، من أجل تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين"، إذ شكّلت قضية خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018، نقطة مواجهة كبيرة بين أنقرة والرياض في السنوات الأخيرة، وتراجعت حدتها، أخيراً. وأعدّت النيابة العامة في إسطنبول، في 24 مارس/آذار من عام 2020، مذكرة ادعاء بحق مواطنين سعوديين متهمين بجريمة قتل خاشقجي.