الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

في زيارة تستغرق يومين..أردوغان يتوجه إلى السعودية اليوم الخميس

في زيارة تستغرق يومين..أردوغان يتوجه إلى السعودية اليوم الخميس
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الرئيس سيتوجه إلى السعودية، اليوم الخميس، في زيارة تستغرق يومين، وذلك في تتويج لجهود أنقرة المستمرة منذ شهور لإصلاح العلاقات مع الرياض.

العالم-تركيا

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان سيبحث في اجتماعات، خلال الزيارة، علاقات أنقرة مع المملكة، وكذلك سبل زيادة التعاون.

وهذه أول زيارة يقوم بها أردوغان للسعودية منذ مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقد نقلت تركيا ملفّ القضية إلى السعودية في مطلع إبريل/نيسان.

وقررت تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إحالة الدعوى القانونية المتعلقة بمقتل خاشقجي على السعودية.

وكانت مصادر تركية قد ذكرت في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أنّ "السلطات السعودية تشترط على تركيا إغلاق قضية محاكمة جمال خاشقجي بشكل كامل في تركيا، من أجل تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين"، إذ شكّلت قضية خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018، نقطة مواجهة كبيرة بين أنقرة والرياض في السنوات الأخيرة، وتراجعت حدتها، أخيراً. وأعدّت النيابة العامة في إسطنبول، في 24 مارس/آذار من عام 2020، مذكرة ادعاء بحق مواطنين سعوديين متهمين بجريمة قتل خاشقجي.

روابط ذات صلة

بعد أيام.. ملك السعودية وولي عهده في استقبال أردوغان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 27-04-2022

قطر تدعو لوقف فوري لأحداث العنف وحماية المدنيين في دارفور

انطلاق عملية أمنية شمال شرق صلاح الدين

السجن 14 عاما لفلسطيني من النقب بتهمة التخطيط لعملية في القدس

على أعتاب يوم القدس العالمي.. وزارة الخارجية الإيرانية: يوم القدس منعطف تاريخي في مسار النضال

وقفة تضامنية مع القدس والأقصى في مدينة صيدا اللبنانية