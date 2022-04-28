إيران.. 17 وفاة جديدة بالكورونا والإصابات أقل من ألف

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 220 ألفاً و402 إصابة مؤكدة.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 6 ملايين و 977 ألفاً و 760 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 317 ألفاً و 217 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 527 ألفاً و932 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و3 آلاف و 697 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 148 مليونا و 848 ألفاً و846 جرعة.