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إيران.. 17 وفاة جديدة بالكورونا والإصابات أقل من ألف

إيران.. 17 وفاة جديدة بالكورونا والإصابات أقل من ألف
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن انخفاض عدد الوفيات والاصابات بكورونا في إيران، حيث تم تسجيل 969 إصابة فقط و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 141 ألفاً و58 شخصا.

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 220 ألفاً و402 إصابة مؤكدة.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 6 ملايين و 977 ألفاً و 760 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 317 ألفاً و 217 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 527 ألفاً و932 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و3 آلاف و 697 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 148 مليونا و 848 ألفاً و846 جرعة.

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