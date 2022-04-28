احذر هذه الأعراض.. فإنها تشير إلى الإصابة بمرض السرطان!

العالم - صحة

أعراض مبكرة للإصابة بالسرطان

هناك بعض الأعراض المبكرة التي تشير إلى الإصابة بالسرطان سوف نتناولها من خلال تلك السطور:

نقصان الوزن بشكل ملحوظ وبدون سبب

ظهور أورام في بعض مناطق الجسم، وإصابة اللسان واللثة بالتقرحات

اصفرار البشرة والشعور بالإرهاق والتعب

الإصابة بالإمساك والإسهال المزمن

الإصابة بالقيء ووجود دم بالبراز أو البول دون سبب

حكة الجلد ووجود شامات به

الشعور بالألم عند التبول

صعوبة في البلع.

عسر في الهضم أو الشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام.

طرق الوقاية من السرطان

هناك بعض الطرق التي يساعد اتباعها على تجنب الإصابة بالسرطان بشكل كبير ومنها:

الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات الصحية والنظيفة مثل القرنبيط والكرنب.

ممارسة أبسط أنواع الرياضة وهي المشي.

الإكثار من تناول المياه خلال اليوم.

تناول بعض المشروبات التي تساعد على تقوية المناعة مثل مشروب الليمون والزنجبيل الدافيء.

الابتعاد عن تناول الأطعمة المحتوية على مواد حافظة والأطعمة مجهولة المصدر.

غسيل الأيدي وتنظيفها جيدا قبل تناول الطعام.