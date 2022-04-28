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وزيرا التربية العراقي والإيراني يبحثان العلاقات الثنائية في قطاع التعليم

وزيرا التربية العراقي والإيراني يبحثان العلاقات الثنائية في قطاع التعليم
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزير التربية العراقي علي الدليمي ونظيره الايراني يوسف نوري، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع التعليم.

العالم - العراق

وقالت وزارة التربية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ان "وزير التربية علي حميد الدليمي تلقى، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير التربية والتعليم الإيراني يوسف نوري"، مبينا انه "تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع التعليم والآليات الكفيلة بتعزيزها وتطويرها".

وأعرب الدليمي "عن عميق الاعتزاز بعمق العلاقات التأريخية التي تربط بين العراق وإيران"، مؤكداً "حرص الحكومة العراقية على تطوير تلك العلاقات ونقلها إلى آفاقٍ أرحب لا سيما في مجال التربية والتعليم".

واشاد الدليمي "بالتقدم الايراني في مجال التربية والتعليم، وتطلعه لاستمرار التعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيزه عبر تبادل الزيارات الرسمية بين قيادات وكوادر الوزارتين وتبادل الخبرات لبناء كفاءات متخصصة من الأجيال الجديدة وصقلها بالمهارات التقنية والعلمية بما يساهم في سد الفجوات المهنية ومواكبة متطلبات العصر الحديث".

من جانبه، اعرب وزير التربية والتعليم الإيراني يوسف نوري، عن شكره الى وزير التربية لاستقباله عبر المكالمة الفيديوية، مؤكداً حرص حكومته "على تعزيز العلاقات الثنائية وتقديم كافة أشكال التعاون التربوي والثقافي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".

ووجه نوري دعوة خاصة للوزير علي الدليمي لزيارة الجمهورية الاسلامية في ايران في الوقت القريب.

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