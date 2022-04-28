الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قاسم: ايران بدعمها للمستضعفين وتحرير فلسطين قدمت رؤية شاملة للتحرير

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المشروع الايراني في المنطقة مشروع ضد الاستكبار ودعم فلسطين وهو مشروع يعطي ولا يأخذ.

العالم ـ لبنان

وقال الشيخ نعيم قاسم في كلمته في احتفالية إحياء يوم القدس العالمي الذي اقيمت اليوم في بيروت أن ايران بدعمها للمستضعفين وتحرير فلسطين والقدس قدمت رؤية شاملة للتحرير، مؤكدا: ان تتهم ايران بدعم المقاومة هو شرف لها.

وأضاف: البندقية التي تأتي من إيران وحدها التي تنفع المقاومة.

وأوضح الشيخ نعيم قاسم: "اسرائيل" خطر احتلالي عنصري اخلاقي على المنطقة والعالم، وهناك دول عربية سارعت الى التطبيع لحماية أنظمتها.

وقال: القدس هي المحور عندما اعلن الامام الخميني(ره) يوما عالميا للقدس. يوم القدس هو يوم تحديد الرؤية وحسم الخيار، ومن عمل لتحرير فلسطين كان جديرا بتحرير بلده.

وتابع: ان تكون مع يوم القدس يعني ان تكون مع العدل ضد الظلم.

#القدس_هي_المحور

روابط ذات صلة

السفارة الإيرانية في بيروت تحيي يوم القدس العالمي

النخالة: يجب مقاومة تدنيس الصهاينة للأقصى بكل قوة

يوم القدس العالمي ومسار محور المقاومة

سفراء سوريا وإيران والعراق وفلسطين.. تاكيد على التضامن مع شعب فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد الحوثي:مع استمرار مساعي التطبيع تزداد أهمية يوم القدس العالمي

شاهد بالفيديو... إستعدادات واسعة للمشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي

ابن سلمان يواجه مستقبلاً غامضاً .. لماذا ينقلب الغرب عليه؟!

الصين:مسؤولية مساعدة السوريين تقع على عاتق المجتمع الدولي

الشيخ قاسم: ايران بدعمها للمستضعفين وتحرير فلسطين قدمت رؤية شاملة للتحرير

شاهد.. إدانات يمنية واسعة لمواصلة تحالف العدوان خرق الهدنة