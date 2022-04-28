الشيخ قاسم: ايران بدعمها للمستضعفين وتحرير فلسطين قدمت رؤية شاملة للتحرير

العالم ـ لبنان

وقال الشيخ نعيم قاسم في كلمته في احتفالية إحياء يوم القدس العالمي الذي اقيمت اليوم في بيروت أن ايران بدعمها للمستضعفين وتحرير فلسطين والقدس قدمت رؤية شاملة للتحرير، مؤكدا: ان تتهم ايران بدعم المقاومة هو شرف لها.

وأضاف: البندقية التي تأتي من إيران وحدها التي تنفع المقاومة.

وأوضح الشيخ نعيم قاسم: "اسرائيل" خطر احتلالي عنصري اخلاقي على المنطقة والعالم، وهناك دول عربية سارعت الى التطبيع لحماية أنظمتها.

وقال: القدس هي المحور عندما اعلن الامام الخميني(ره) يوما عالميا للقدس. يوم القدس هو يوم تحديد الرؤية وحسم الخيار، ومن عمل لتحرير فلسطين كان جديرا بتحرير بلده.

وتابع: ان تكون مع يوم القدس يعني ان تكون مع العدل ضد الظلم.

#القدس_هي_المحور