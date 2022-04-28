السيد الحوثي:مع استمرار مساعي التطبيع تزداد أهمية يوم القدس العالمي

العالم- اليمن

وقال السيد الحوثي في كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي ان الإمام الخميني ره اراد من إعلان يوم القدس استتنهاض المسلمين وتذكيرهم بمسؤوليتهم تجاه فلسطين ومقدساتها وإبقاء مشاعر الرفض للصهاينة حية في نفوس المسلمين.



واضاف السيد الحوثي: ان يوم القدس العالمي مناسبة لرفع مستوى الوعي الذي يعد أول متطلبات المعركة مع العدو وهو يوم التعبئة العامة للمسلمين وإعلان الموقف الحق تجاه القضية الفلسطينية.



واكد ان الكيان الصهيوني وخلفه اللوبي الصهيوني في العالم هو عدو للإسلام والمسلمين ويجب أن يتخذوه عدوا، معتبرا انه مع استمرار جهود المنافقين لتغيير النظرة للعدو الإسرائيلي تزداد أهمية إحياء يوم القدس العالمي.

يتبع

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