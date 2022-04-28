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أردوغان يصل إلى السعودية في زيارة رسمية (صورة)

أردوغان يصل إلى السعودية في زيارة رسمية (صورة)
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة جدة السعودية، في زيارة رسمية، بعد دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

العالم - ترکيا

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن طائرة الرئيس أردوغان حطت في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، مشيرة إلى أن أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، كان في مقدمة مستقبلي أردوغان في المطار.

وفي مؤتمر صحفي عقده بإسطنبول قبيل توجهه إلى السعودية، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن زيارته إلى السعودية "مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بوصفنا دولتين شقيقتين".

وأضاف أردوغان: "خلال زيارتي سنستعرض العلاقات التركية السعودية بكافة أبعادها".

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" في وقت سابق أن الرئيس التركي سيزور السعودية، اليوم الخميس، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضحت الوكالة أن المباحثات بين زعيمي تركيا والسعودية ستتناول النظر في مستوى العلاقات بين البلدين وإمكانية تطوير التعاون بينهما.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان سيُجري مباحثات في إطار زيارته إلى السعودية التي تستغرق يومين.

وأضاف البيان أن الجانبين سيستعرضان خلال المباحثات جميع جوانب العلاقات الثنائية وسيبحثان فرص تطوير التعاون، علاوة على تبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية.

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أردوغان يصل إلى السعودية في زيارة رسمية (صورة)

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