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وثائقي الخيانة وجهة نظر

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

لم يكن الشارعان المصري والعربي ولا حتى الاسلامي مستعدين لسماع مثل هذه الكلمات من الرئيس المصري حينها انور السادات. رجل كان يعيش نشوة الانتصار في حرب اوكتوبر قبل هذه اربعة اعوام وكان ينظر اليه بالرغم من خلافاته مع سوريا حينها على حليفة مواصلة الحرب على انه الشخص الذي عوض ولو نسبيا نكسة حزيران عام 1967. لكن يبدو ان السادات قد صمم الذهاب الى الاراضي المحتلة رغم كل ذلك.

عشرة ايام مرت فقط على قنبلة سياسية في البرلمان قبل ان تحط الطائرة الرئاسية المصرية وعلى متنها انور السادات في مطار بن غوريون في عاصمة الكيان الاسرائيلي تل ابيب ...

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