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العميد قاآني يكشف النقاب عن عملية ناجحة لمسيّرات فوق الأراضي المحتلة

العميد قاآني يكشف النقاب عن عملية ناجحة لمسيّرات فوق الأراضي المحتلة
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

كشف قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية في إيران عن عملية ناجحة لمسيّرات إيرانية فوق الكيان المحتل، مؤكداً أن قوى المقاومة قد قاومت الصهاينة بموارد محدودة ولكن بقوة الإيمان والإرادة التي وضعها لها الإمام الخميني (ره).

العالم - إيران

وفي كلمة له بمراسم إحياء يوم القدس العالمي في مدينة مشهد المقدسة أكد العميد قاآني أن قوى المقاومة قد قاومت الصهاينة بموارد محدودة ولكن بقوة الإيمان والإرادة التي وضعها لها الإمام الخميني (رضي الله عنه).

وأوضح أنه و: في السنة الأولى بعد الثورة، قام إمام الثورة العظيم بإضفاء الطابع المؤسسي على مبادرة الدفاع عن الأمة الفلسطينية ودعا جميع الدول الإسلامية للتعبير عن التضامن مع الأمة الفلسطينية المضطهدة، لكنه وسّع هذه المبادرة لاحقًا إلى العالم بأسره.. وقال "إن يوم القدس يوم عالمي وهو يوم مواجهة المضطهدين للمتعجرفين".

وأضاف: خلال هذه السنوات الثلاث والأربعين، كان يتم الاحتفال بيوم القدس كل عام بعظمة أكثر من العام السابق.. كما وعد قائد الثورة آية الله خامنئي أن الاحتفال بيوم القدس سيمهد الطريق لتحرير فلسطين، ولن يبق وقت طويل لكي تتحقق الحرية النهائية لهذا الشعب المظلوم.

وأوضح العميد قاآني أن: منطقنا لزوال الكيان الغاصب هو أن هذه الأرض هي ملك للفلسطينيين، وأن الصهاينة قتلوا آلاف الأشخاص وشردوا الملايين، ولولا مواجهة زعماء الدول الإسلامية لطبقوا تنفيذ فكرة من النهر إلى البحر، ولاحتلوا دولاً أخرى.

وخلص إلى القول إن: هذا الكيان الإجرامي لم ينتصر أبداً في أي حرب خلال سنوات حياته الشائنة، ولم يتمكن أبداً من أن يكوّن أمة واحدة.

وفي جانب آخر من كلمته كشف العميد قاآني النقاب عن عملية ناجحة لمسيّرات إيرانية فوق الكيان المحتل، وطرح عدة أسئلة لقادة الاحتلال بهذا الشأن قائلاً: من أين أتت هذه الطائرات بدون طيار ؟! وظفتم 41 طائرة مقاتلة واستطلاعية لاعتراض هاتين الطائرتين بدون طيار.. لماذا كذبتم!؟ أنتم لستم على استعداد لقول الحقيقة بشكل صادق.

#القدس_هي_المحور

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