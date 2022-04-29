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شاهد..الفلسطينيون في مخيمات لبنان يحيون يوم القدس

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في لبنان ان الفلسطنيين المقيمين في المخيمات بالبنان احيوا يوم القدس العالمي.

العالم - مراسلون

وقال مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مخيم برج البراجنة فؤاد ظاهر لقناة العالم الاخبارية، إن مراسل العالم: "نحن اعتدنا في آخر جمعة من شهر رمضان في كل عام على احياء يوم القدس العالمي ليس فقط في المخيمات انما بالمدن والعواصم الاوربية واينما وجد الفلسطيني، لان هذا اليوم اصبح رمز للشعب الفلسطيني واصبح بالفعل يوم قدس عالمي واثبت الهوية المقدسية بانها عالمية وليست حصرا على الشعب الفسطيني، فنحن نحيي هذا اليوم وفاء لابناء شعبنا وقضيتنا لان قضية القدس هي محور المقاومة ومن ينتمي الى قضية القدس وفلسطين فهو ينتمي الى محور المقاومة".

واشار مراسلنا الى ان التحضيرات لاحياء فعاليات يوم القدس العالمي بدأت تدريجيا وانطلقت بعد انتهاء صلاة الجمعة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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