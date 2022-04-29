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النجباء العراقية تجدد وقوفها ضد مشاريع التطبيع

النجباء العراقية تجدد وقوفها ضد مشاريع التطبيع
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

اصدرت حركة النجباء العراقية بيانا بمناسبة يوم القدس العالمي، اكدت فيه الوقوف ضد مشاريع التطبيع التي تقودها بعض دول الهوان في المنطقة.

العالم - العراق

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النجباء العراقية تجدد وقوفها ضد مشاريع التطبيع

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