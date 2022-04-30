العالم - ايران

وقال الادميرال ايراني في تصريح ادلى به مساء الجمعة للقناة السادسة في التلفزيون الايراني: ان المدمرتين "زاغرس" و"دماوند2" حققتا التقدم وفق الخطة المرسومة وسيتم تدشينهما قريبا ان شاء الله تعالى.

واضاف: ان هاتين المدمرتين ستنضمان للقوة البحرية للجيش بالتزامن معا وفي مراسم رسمية، وذلك بعد اجراء الاختبارات الكاملة لهما ونقل معلوماتهما للقسم الفني والصناعي بالقوة البحرية وتحديثها وفق احدث تكنولوجيا اليوم.

وقال الادميرال ايراني: ان تزويد المدمرتين باحدث تكنولوجيا اليوم سيتم بحيث ستوضع ارقى مستوى من التكنولوجيا تحت تصرف رفاقنا في السلاح في القوة البحرية للجيش لنتمكن من التواجد بقوة في البحر كما في الماضي.