عبدالله عبدالله يشيد بدعم ايران للمهاجرين الافغان

العالم - ايران

واشار عبداالله خلال لقائه مساعد السفير الايراني في كابول حسن مرتضوي الى بعض المشاكل الراهنة في افغانستان وقال: لقد مضى الزمن الذي تتخذ فيه الاطراف الخارجية القرار للشعب الافغاني وان مصير افغانستان يجب ان يقرره شعبها.

ونوه الى بعض القضايا المطروحة حول المهاجرين الافغان واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تستضيف عددا كبيرا جدا من المهاجرين الافغان منذ اعوام طويلة ونحن نثمن موقفها هذا. هنالك البعض الذين يسعون لاثارة التوتر بين الشعبين وهو ما ندينه وندعو اشقاءنا في ايران لتوفير ظروف حياتية افضل للرعايا الافغان نظرا للظروف الجارية في افغانستان.

واضاف عبدالله: نامل بتوفر الظروف لعودة جميع المهاجرين الى افغانستان للمساهمة في ادارة بلدهم والتحرك نحو الاعمار والسلام.

وقال: نحن ندعو الجمهورية الاسلامية الايرانية لمواصلة دعمها من اجل تقدم افغانستان ونرغب بتعزيز العلاقات بين البلدين.