وفاة المخرج الوثائقي الايراني نادر طالب زادة

العالم - ايران

وقد وافت المنية عصر الجمعة المعد والمخرج الوثائقي ومقدم البرامج التلفزيونية نادر طالب زادة والذي يعد من ابرز فناني جبهة الثورة ولاشك ستبقى ذكراه خالدة الى الابد.

كانت ولادة الفقيد طالب زادة عام 1954 في طهران وحصل على شهادة البكالوريوس في الادب الانجليزي من جامعة راندولف میکن وشهادة الماجستير في الاخراج التلفزيوني من جامعة كولومبيا وبدا انشطته الفنية عام 1981 في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية بانتاج افلام وثائقية.

وتولى الفقيد طالب زادة منصب امين الاتحاد الدولي "افق نو" (الافق الجديد) وامين مهرجان "عمار" للافلام وكان من المساهمين في تاسيس قناة "افق".

"بشارة المنقذ" اسم مسلسل تولى نادر طالب اخراجه ويتناول الارضيات المشتركة بين الاسلام والمسيحية حيث تم عرضه في مختلف قنوات التلفزيون الايراني والموجهة للخارج.

ومن الانشطة الاخرى للفقيد، التدريس في المركز الاسلامي "تدريب صناعة الافلام" وادارة مركز الابحاث والدراسات السينمائية في دائرة الشؤون السينمائية بوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي.