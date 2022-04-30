'الصحة العالمية': شركات الحليب الصناعي تدفع لمنصات التواصل للترويج لبدائل لبن الأم

العالم - صحة

وأضافت المنظمة في تقرير، أن صناعة الحليب الصناعي العالمية، والتي تقدر قيمتها بحوالي 55 مليار دولار تستهدف الأمهات الجدد بمحتوى وسائط اجتماعية شخصي لا يمكن التعرف عليه غالبا على أنه إعلان.

وحذرت المنظمة من أن هذا التسويق المنتشر يؤدي إلى زيادة مشتريات بدائل لبن الأم، وبالتالي ثني الأمهات عن الرضاعة الطبيعية حصريا على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.

من جهته، أكد مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة الدكتور فرانشيسكو برانكا، أنه كان ينبغي إنهاء الترويج لتركيبات الحليب التجارية منذ عقود، مشيرا إلى أن الحقيقة هي أن شركات الحليب الصناعي تستخدم الآن تقنيات تسويق أكثر قوة ومكرا لزيادة مبيعاتها، وهذا أمر لا يغتفر ويجب إيقافه.