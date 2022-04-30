تونس.. القبض على 17 شخصا أثناء محاولة التسلل عبر الحدود

العالم - تونس

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، أن الوحدات التابعة لمنطقتي الحرس الوطني بقرمبالية والحرس البحري بنابل تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 12 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة وحجزت لديهم زورق مطاطي و19 قرصا مخدرا.

كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمنستير من ضبط 4 أشخاص بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا وحجزت مركبا بحريا، وألقت السلطات القبض على شخص من أجل "اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة"، وبمراجعة النيابة العامة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المتهمين.