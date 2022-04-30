وليامز تبحث مع مسئولين فرنسيين بباريس الوضع الحالي في ليبيا وآفاق المستقبل

العالم - ليبيا

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": إنها التقيت في باريس أمس، مع بول سولير المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، فضلا عن مسئولين فرنسيين كبار آخرين، وانتهزت الفرصة لأطلعهم على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك المشاورات التي عقدت مؤخرا في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، واعتزام عقد اجتماع متابعة في منتصف مايو في القاهرة، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وأضافت أنها ناقشت أهمية دعم المسار الانتخابي الدستوري في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية بناء على إطار دستوري متين في أقرب وقت ممكن، وكذلك أهمية ضمان أن يتم العمل أيضا على الحفاظ على استمرارية المسارين الأمني والاقتصادي.