وزير الداخلية يطلع الأمن البرلمانية على وضع الحدود بين إيران وأفغانستان

العالم - ايران

وأوضح محمود عباس زادة مشكيني المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي ، في تصريح لوكالة أنباء فارس اليوم السبت ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية استضافت اليوم وزير الداخلية ومساعديه السياسي والامني.

وأضاف ان جرى في هذا الاجتماع ، طرح عدة أسئلة على وزير الداخلية السيد وحيدي حول مختلف القضايا وأجاب الوزير ومساعديه بالوزارة على الأسئلة المطروحة".

وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة على الحدود بين إيران وأفغانستان ، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: "في اجتماع اليوم ، قدم وزير الداخلية تقارير عن الحادث الحدودي وتحركات القوات التابعة لطالبان ، كما أجاب على أسئلة النواب ومخاوفهم. "