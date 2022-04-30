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وزير الداخلية يطلع الأمن البرلمانية على وضع الحدود بين إيران وأفغانستان

وزير الداخلية يطلع الأمن البرلمانية على وضع الحدود بين إيران وأفغانستان
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي : إن "وزير الداخلية قدم في اجتماع اللجنة اليوم تقارير عن الحادث الحدودي وتحرك القوات التابعة لجماعة طالبان ".

العالم - ايران

وأوضح محمود عباس زادة مشكيني المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي ، في تصريح لوكالة أنباء فارس اليوم السبت ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية استضافت اليوم وزير الداخلية ومساعديه السياسي والامني.

وأضاف ان جرى في هذا الاجتماع ، طرح عدة أسئلة على وزير الداخلية السيد وحيدي حول مختلف القضايا وأجاب الوزير ومساعديه بالوزارة على الأسئلة المطروحة".

وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة على الحدود بين إيران وأفغانستان ، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: "في اجتماع اليوم ، قدم وزير الداخلية تقارير عن الحادث الحدودي وتحركات القوات التابعة لطالبان ، كما أجاب على أسئلة النواب ومخاوفهم. "

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وزير الداخلية يطلع الأمن البرلمانية على وضع الحدود بين إيران وأفغانستان

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