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شاهد: مهرجان تقطير ماء الورد في محافظة فارس جنوب ايران

شاهد: مهرجان تقطير ماء الورد في محافظة فارس جنوب ايران
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

تنمو زهرة المحمدي في بعض مدن إيران ، مثل مدينة ميمند ، التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب شيراز في محافظة فارس ، وبها 1100 هكتار من حدائق الزهور ، تبوأت المرتبة الثانية في إنتاج الزهور على مستوى البلاد .

العالم - منوعات

إليكم صورا لهذا المهرجان:

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