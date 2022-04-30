أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى العنف في دارفور إلى 200

العالم- السودان

وذكرت اللجنة في بيان أنه قتل اليوم 4 أشخاص في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، ثلاثة منهم بالرصاص، بينما الرابع طعنا بآلة حادة.

وأضافت: "بهذا يرتفع العدد الكلي للقتلى منذ بدء الأحداث إلى 200، منهم 14 لم يتم التعرف على أماكن إصابتهم".

وأردفت: "أما البقية أماكن إصابتهم في الرأس والعنق والصدر والبطن والحوض والظهر والصدر والحريق الكامل والطعن بآلة حادة".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول ما أعلنته اللجنة,

والجمعة، أصدرت النيابة العامة في السودان، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف القبلية، التي شهدتها الولاية خلال الأسبوع الماضي.

كما دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع (15 دولة)، إلى إجراء تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

وتشهد مناطق عدة في دارفور من حين إلى آخر اشتباكات دموية بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد والمياه ومسارات الرعي.