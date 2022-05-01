الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

ما الذي حققه اردوغان من زيارته للسعودية؟

الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث السياسي جواد غوك، ان هناك تبادلاً للاتهامات بانه هل كانت زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للسعودية بطلب منه أم بطلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

خاص بالعالم

وقال غوك في حديث لقناة العالم لبرنامج "مع الحدث": ان زيارة اردوغان للرياض جاءت نتيجة دعوة من الملك سلمان، لكن الجانب السعودي يقول ان اردوغان اصرّ على ان يأتي لزيارة العمرة واستقبلناه.

ولفت غوك الى ان الحكومة التركية قامت بتطبيع العلاقات مع الجيران بدءاً من مصر ثم الامارات والان وصل دور السعودية في ظل الازمات الاقتصادية والسياسية التي تعانيها تركيا، معتبراً انه لا يرى اي نتائج ملموسة على المستوى القريب من زيارة اردوغان للرياض.

واوضح غوك، ان السعودية تريد قبل القيام بأي اتفاقيات اقتصادية مع تركيا، ان ترى خطوات تركية عملية من أنقرة مثلاً تطبيع العلاقات مع مصر الحليف للسعودية اضافة الى التطبيع التركي مع الدول الخليجية، مبيناً بان هناك ازمة الثقة مازالت موجودة من قبل الجانب السعودي ازاء تركيا على الرغم تحويل ملف اغتيال جمال خاشقجي الى الجانب السعودي وهي الازمة التي اشعلت فتيل الازمة بين البلدين وادت الى مقاطعة السعودية لتركيا.

روابط ذات صلة

اغلاق ملف خاشقجي ومصافحة قاتله.. تنازلات اردوغان لانعاش اقتصاده!

اردوغان يؤدي العمرة بعد لقائه قادة السعودية

شاهد..تفاصيل ودلالات زيارة اردوغان إلى الرياض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صفقة أردوغان وبن سلمان واصطفافات دول المنطقة

احتجاجات واسعة في الخرطوم في ذكرى فض اعتصام بمواكب القيادة العامة

التخلي عن قميص خاشقجي.. هل سينعش الاقتصاد التركي المتهالك؟

وزير الخارجية الأوكراني: اقترحنا على الصين أن تصبح ضامنا لأمننا

مواصلة انتهاكات الاحتلال .. شهيد وإصابات واعتقالات في الضفة الغربية

شاهد: فرق تطوعية تساهم باعداد اكبر مائدة افطار في طهران