ما الذي حققه اردوغان من زيارته للسعودية؟

خاص بالعالم

وقال غوك في حديث لقناة العالم لبرنامج "مع الحدث": ان زيارة اردوغان للرياض جاءت نتيجة دعوة من الملك سلمان، لكن الجانب السعودي يقول ان اردوغان اصرّ على ان يأتي لزيارة العمرة واستقبلناه.

ولفت غوك الى ان الحكومة التركية قامت بتطبيع العلاقات مع الجيران بدءاً من مصر ثم الامارات والان وصل دور السعودية في ظل الازمات الاقتصادية والسياسية التي تعانيها تركيا، معتبراً انه لا يرى اي نتائج ملموسة على المستوى القريب من زيارة اردوغان للرياض.

واوضح غوك، ان السعودية تريد قبل القيام بأي اتفاقيات اقتصادية مع تركيا، ان ترى خطوات تركية عملية من أنقرة مثلاً تطبيع العلاقات مع مصر الحليف للسعودية اضافة الى التطبيع التركي مع الدول الخليجية، مبيناً بان هناك ازمة الثقة مازالت موجودة من قبل الجانب السعودي ازاء تركيا على الرغم تحويل ملف اغتيال جمال خاشقجي الى الجانب السعودي وهي الازمة التي اشعلت فتيل الازمة بين البلدين وادت الى مقاطعة السعودية لتركيا.