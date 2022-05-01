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وزير الخارجية الأوكراني: اقترحنا على الصين أن تصبح ضامنا لأمننا

وزير الخارجية الأوكراني: اقترحنا على الصين أن تصبح ضامنا لأمننا
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن أوكرانيا تدرس إمكانية الحصول على ضمانات أمنية من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الصين.

العالم-الأزمة الاوكرانية

وقال كوليبا في حديثه لوكالة "شينخوا" الصينية: "كنا نعتبر مذكرة بودابست عامل أمن هام بالنسبة لأوكرانيا، لكنها لسوء الحظ لم تأت بالأمن الحقيقي إلى أوكرانيا".

وأضاف أن بلاده "تدرس في الوقت الراهن إمكانيات للحصول على ضمانات أمنية من الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي والدول الكبرى الأخرى، بما فيها الصين.

كما أشار إلى أن المقترح الذي وجهته كييف لبكين لأن تصبح واحدا من ضامني الأمن بالنسبة لأوكرانيا يعد إشارة إلى احترام الصين والثقة بها.

وتابع: "لن يتغير الوضع الأمني في القارة الأوروبية بشكل جدي إلا بعد أن تظهر روسيا أنها لا تنوي خلق تهديد لأوروبا وتؤكد وعودها بالأفعال، وبعد انسحاب قواتها من الأراضي الأوكرانية".

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وزير الخارجية الأوكراني: اقترحنا على الصين أن تصبح ضامنا لأمننا

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