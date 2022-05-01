الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢
٠٩:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

أوكرانيا تقطع جميع أنواع الاتصالات عن منطقة خيرسون

أوكرانيا تقطع جميع أنواع الاتصالات عن منطقة خيرسون
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مستشار رئيس القرم لشؤون السياسة المعلوماتية، أوليغ كريوتشكوف، بأن أوكرانيا فصلت منطقة خيرسون عن الاتصالات المحمولة والإنترنت، وبالتالي تخلت عن هذه المنطقة.

العالم-الأزمة الاوكرانية

وقال في حديثه لوكالة "نوفوستي": "فصلت أوكرانيا منطقة خيرسون عن الاتصالات المحمولة والإنترنت، وتخلت عن هذه الأراضي بتحد. والآن ستتوقف عن دفع معاشات التقاعد والمساعدات المالية وكذلك الوفاء بالتزاماتها المصرفية، وهي في الواقع تسرق الناس مثلما عملت إزاء السكان في دونباس وشبه جزيرة القرم. وهذا هو أسلوب تصرفاتها".

ووصف كريوتشكوف هذا السلوك بالتخريب الذي سيسرع اندماج المناطق المحررة في جنوب أوكرانيا مع روسيا.

وسيطر الجيش الروسي خلال عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا على منطقة خيرسون بأكملها في جنوب البلاد وجزء من منطقة زابوروجيه المجاورة لبحر آزوف. وتم في هذه المناطق تشكيل إدارات عسكرية-مدنية وبدأ بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية، كما يجري استئناف العلاقات التجارية بين هذه المناطق وشبه جزيرة القرم.

روابط ذات صلة

مراسل العالم: موسكو اعلنت عودة الحياة الى مدينة خيرسون

مصر تكشف تفاصيل إنهاء أزمة البحارة في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السعودية وباكستان تتفقان لرفع وتيرة التعاون الاستثماري

أوكرانيا تقطع جميع أنواع الاتصالات عن منطقة خيرسون

القيادي خضر عدنان : اعتقال الاحتلال قيادات 'الجهاد' في الضفة وسام شرف للمقاومة التي لن تنكسر

الكاظمي في عيد العمال: نشحذ الهمم لأجل معركة البناء المستمرة

أردوغان يبحث هاتفيا مع بوتين الوضع في أوكرانيا

مروحيات تركية تقصف مواقع لحزب العمال شمالي العراق