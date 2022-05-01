شاهد.. عاصفة ترابية قوية تضرب محافظات العراق

العالم - العراق

وسجلت مستشفيات العاصمة بغداد، اليوم الاحد، العشرات من حالات الاختناق إثر العاصفة الترابية.

وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، إن "مستشفيات العاصمة سجلت العشرات من حالات الاختناق فيما استنفرت وزارة الصحة كوادرها".

وأضاف أن "مستشفيات الرصافة سجلت اكثر من 70 حالة".

واعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد، توقف الرحلات نتيجة العواصف الترابية التي تسببت بانعدام الرؤية.

وذكر اعلام المطار في بيان ، "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م ، وستعود حركة الطائرات القادمة والمغادرة إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".

كما و أظهرت عدد من الصور، قبة الإمام علي وشوارع محافظة النجف الاشرف، بعدما ضربتها العاصفة الترابية القوية.

وتظهر الصور، احمرار السماء بسبب شدة العاصفة الترابية القوية التي ضربت المحافظة إلى جانب عدد من المحافظات الأخرى.



وأعلنت إدارة مطار النجف الدولي، في وقت سابق من اليوم، إيقاف الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية واشتداد العاصفة.

كما وسجلت المراكز الصحية في محافظة كربلاء، اليوم الأحد، عشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد.

وقال مصدر طبي، لـ السومرية نيوز، إن "محافظة كربلاء سجلت أكثر من 50 حالة اختناق، بينهم أطفال ونساء، في عموم المستشفيات الحكومية والأهلية؛ جراء العاصفة الترابية".



وبين، أن "الكوادر الصحية مستنفرة لاستقبال المرضى".