دعوة اممية للاستفادة من فرصة الهدنة لمساعدة اليمن

خاص بالعالم

وقالت المنطمة في بيان ان المجتمع الدولي يجب ان يستفيد من فرصة الهدنة لزيادة وصول المساعدات، مضيفة ان خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022 تسعى لجمع اكثر من اربعة مليارات دولار لتدارك ما اسمته التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية.

وشدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي على إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن حقيقة يتعين على المجتمع الدولي التصدي لها على وجه السرعة.

الى ذلك، اتهمت صنعاء تحالف العدوان والامم المتحدة بعدم الجدية في تنفيذ بنود الهدنة التي مرّ عليها شهر كامل دون القيام بفتح مطار صنعاء الذي يعد اهم هذه البنود، مشددة ان الخروقات لم تتوقف.

رئيسُ الوفد المفاوض محمد عبد السلام كان قد قال في تغريدةٍ على تويتر إنّ أولَ شهرٍ للهدنة انقضى دونَ تقدمٍ في أهمِ بنودِها، وهو إعادةُ فتحِ مطارِ صنعاء الدولي.

وحمَّلَ عبد السلام تحالف العدوان السعودي كاملَ المسؤولية جراءَ ما تُبديهِ من تَعنُّتٍ وتنصلٍ ومراوغة، مطالباً الأممَ المتحدة بالقيامِ بواجبِها وفقاً لإتفاقِ الهدنة.

كما طالبت لجنةُ شؤونِ الأسرى الأممَ المتحدة بالضغطِ على دولِ التحالفِ للوفاءِ بالتزاماتِها، وقالت في بيانٍ اِنّ دولَ التحالف عرقلت مقترحاتِ ومبادراتِ ملفِ الأسرى في شهرِ رمضان.



ميدانيا، عادت المواجهات في جبهة مأرب، حيث واصلت قوات التحالف السعودي، انتهاك الهدنة وأكدت مصادر محلية في مأرب أن قوات التحالف واصلت شن عدة زحوفات والقصف المدفعي باتجاه مواقع الجيش اليمني في صرواح وجنوب مدينة مأرب، كما أكدت قيامها بقصف منازل المواطنين في مناطق الزور والروضة بمديرية صرواح غرب المدينة.

كما سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان خلال الساعات الماضية اكثر من 70 خرقا بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان، غارة لطيران على حيس وتحليق 11 طائرة تجسسية.