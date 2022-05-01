الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حادثة الحرم النبوي.. "عمران خان" يعلق والسعودية تعتقل باكستانيين

حادثة الحرم النبوي..
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

علق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، على الفيديو الذي أثار جدلا واسعا في الحرم النبوي، إثر تهجم عدد من الباكستانيين على وفد رئيس الحكومة الجديد شهباز شريف.

العالم - باكستان

وقال خان بحسب موقع "هندوستان تايمز"، إنه "تم فرض مجموعة من المحتالين على باكستان، وصدر قانون المصالحة الوطنية من خلال مؤامرة أجنبية، وبالتالي فإن ما حدث في المسجد النبوي كان نتيجة أفعالهم".

إلا أن خان رفض الاتهامات القائلة إن الباكستانيين الذين هاجموا وفد شهباز شريف ينتمون لحركة "إنصاف" التي يقودها خان، قائلا إنهم من عامة الشعب.

بدورها، قالت مديرية الأمن العام السعودية، إنها قبضت على خمسة باكستانيين، اعتدوا لفظيا على الوفد الذي كان يزور المسجد النبوي.

وعلقت وزيرة الإعلام الجديدة مريم أورنغزيب بالآية القرآنية: "يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون".

ويوم الخميس، وصل شهباز شريف، إلى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة خارجية له بعد نحو أسبوعين من توليه منصبه.

وقال شبهاز شريف، عبر حسابه على "تويتر"، إنه بدأ زيارة للسعودية "لتجديد وتأكيد أواصر الأخوة والصداقة بيننا (..) المملكة لها مكانة خاصة في قلوبنا كلنا".

وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن البرلمان الباكستاني عن انتخاب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء خلفا لعمران خان الذي استقال من منصبه، بعد حملة ضغط قوية أدت إلى إجراء جلسة تصويت وسحب الثقة منه.

روابط ذات صلة

عمران خان يطالب بانتخابات مبكرة ويلوح بالزحف نحو العاصمة

باكستان.. بيلاوال بوتو يؤدي القسم كوزير للخارجية في حكومة شهباز شريف

مقتل ضابطين ومتمردين اثنين باشتباكات عنيفة شمال غربي باكستان

عمران خان.. ضحية "الديمقراطية الأمريكية"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنعاء: تعنت وعرقلة العدوان حال دون الإنفراجة في ملف الأسرى

تشاهدون الليلة في بانوراما.. قصف أسلحة أميركية، مرحلة جديدة في الحرب الأوكرانية..العمليات التركية في شمال العراق..هل حققت أهدافها؟

شاهد بالفيديو.. رسائل السنوار حدث هام قد تشهده جبهات محور القدس

"قال الثوم للبصل: أنت نتن!".. بايدن ساخرا من ترامب: "كانت لدينا آفة مروعة، أعقبها عامان من كوفيد"!

حادثة الحرم النبوي.. "عمران خان" يعلق والسعودية تعتقل باكستانيين

الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل يدعو قيس سعيد لحوار وطني