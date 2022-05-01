حادثة الحرم النبوي.. "عمران خان" يعلق والسعودية تعتقل باكستانيين

العالم - باكستان

وقال خان بحسب موقع "هندوستان تايمز"، إنه "تم فرض مجموعة من المحتالين على باكستان، وصدر قانون المصالحة الوطنية من خلال مؤامرة أجنبية، وبالتالي فإن ما حدث في المسجد النبوي كان نتيجة أفعالهم".

إلا أن خان رفض الاتهامات القائلة إن الباكستانيين الذين هاجموا وفد شهباز شريف ينتمون لحركة "إنصاف" التي يقودها خان، قائلا إنهم من عامة الشعب.

بدورها، قالت مديرية الأمن العام السعودية، إنها قبضت على خمسة باكستانيين، اعتدوا لفظيا على الوفد الذي كان يزور المسجد النبوي.

وعلقت وزيرة الإعلام الجديدة مريم أورنغزيب بالآية القرآنية: "يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون".

ويوم الخميس، وصل شهباز شريف، إلى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة خارجية له بعد نحو أسبوعين من توليه منصبه.



وقال شبهاز شريف، عبر حسابه على "تويتر"، إنه بدأ زيارة للسعودية "لتجديد وتأكيد أواصر الأخوة والصداقة بيننا (..) المملكة لها مكانة خاصة في قلوبنا كلنا".



وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن البرلمان الباكستاني عن انتخاب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء خلفا لعمران خان الذي استقال من منصبه، بعد حملة ضغط قوية أدت إلى إجراء جلسة تصويت وسحب الثقة منه.