السودان.. كشف رسالة من ضابط كبير في خلية البرهان الاستراتيجية حول فض الاعتصام

العالم - السودان

وبدأت عملية التخطيط للجريمة في النصف الثاني من مايو من خلال اجتماعات اشرف عليها ابراهيم حابر جرت في مكاتب وشقق سرية؛ تم فيها توزيع الادوار بشكل دقيق؛ وشاركت فيها قيادات شبابية وطلابية تتبع للمؤتمر الوطني إضافة إلى ممثلين للأمن الشعبي وضباط شباب في جهاز الأمن مصعدين من الأمن الطلابي وضباط من جهاز استخبارات الدعم السريع أوكلت لهم مهمة التنسيق مع عناصر من مجموعة فاغنر الروسية للقيام بالتدريبات اللازمة للقوات المشتركة التي تم اختيارها لتنفيذ المهمة على الأرض.

وتخللت الفترة من منتصف مايو وحتى الثالث من يونيو خطة إعلامية هدفت إلى تشويه الثوار عبر غرف استخدمت وسائط التواصل الاجتماعي بمساعدة شركات تقنية تتبع لنافذين في الدعم السريع وجهاز الأمن وبدعم من شركات تقنية استخباراتية روسية ومصرية.

وكانت أبرز عناصر الخطة تتمثل في إخفاء هوية القوات المشاركة من خلال الاستفادة من المخزون الضخم من الملابس العسكرية التي كانت تخزن في دار الاتحاد العام للطلاب قرب قاعة الصداقة وفي مخازن سرية بمنطقة جبرة والتي استخدمت في تفريق احتجاجات طلاب جامعة ام درمان الإسلامية قبل الثورة بواسطة عناصر من الأمن الطلابي وبإشراف قيادات الاتحاد.

ووضعت الخطة؛ التي أشرف عليها البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)؛ في الحسبان قتل أكبر عدد من المعتصمين ومن ثم مطاردتهم داخل الأحياء لإحباط الروح المعنوية وإخماد الثورة بشكل نهائي.

كما وضعت الخطة استراتيجية طويلة الأمد لإخفاء الحقيقة ومواجهة اي تحقيقات محلية أو دولية تعقب عملية تنفيذ الجريمة؛ بما في ذلك شكل الظهور الإعلامي للبرهان وحميدتي وبقية أعضاء المجلس العسكري.

وفور تشكيل لجنة التحقيق الوطنية الخاصة بالمجزرة؛ تم توصيل رسائل مباشرة وغير مباشرة لرئيس اللجنة نبيل أديب الذي أكد في وقت لاحق لأحد الصحفيين على هامش مقابلة أجراها معه أن الكشف عن نتائج التحقيق سيؤدي إلى إنقلاب على الفترة الانتقالية وهو ما حدث بالفعل مع تزايد الضغط الشعبي والدولي المطالب بالإعلان عن نتائج التحقيق الذي لم ينجح في إيجاد أي ثغرات تبرئ ساحة المجلس العسكري.