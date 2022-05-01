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الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل يدعو قيس سعيد لحوار وطني

الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل يدعو قيس سعيد لحوار وطني
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي رفضه تجميع السلطات والتفرد بالحكم والتغيير الأحادي للقوانين والتشريعات.

العالم - تونس

وفي كلمة له بمناسبة إحياء عيد الشغل (عيد العمال العالمي)، اليوم الأحد، دعا الطبوبي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تجسيم ما عبر عنه من استعداد للإشراف على الحوار الوطني في البلاد، وذلك بالشروع الفوري في إطلاقه قبل فوات الأوان، بعد التوافق على أهدافه وأطرافه ومحاوره وأشكال إنجازه وأجندات نقاشه، باعتباره قارب النجاة الأخير.

وقال الطبوبي: "اتحاد الشغل الحريص على تحويل قرارات 25 يوليو إلى مسار والتشبث بإنجاحه، يدعو رئيس الجمهورية الى تجسيم ما عبر عنه من استعداد للإشراف على الحوار الوطني... فالحوار الوطني هو قارب النجاة الأخير".

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الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل يدعو قيس سعيد لحوار وطني