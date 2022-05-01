المشاط : التحالف يعمل على إفشال الهدنة وقواتنا في أتم الجهوزية

العالم- اليمن

وقال المشاط في كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك ان دول التحالف تعيق أي خطوات تؤدي إلى نجاح الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة والتزمت حينها بدخول سفن الوقود وتسيير الرحلات من مطار صنعاء بكل سلاسة .

واضاف الرئيس المشاط " بعد انقضاء نصف المدة لم تحرز الهدنة أي تقدم في أهم بنودها المرتبطة بتخفيف المعاناة الكبيرة لأبناء الشعب اليمني.

وتابع " رغم كل التنازلات التي قدمناها لإثبات حرصنا على السلام، لكنها قوبلت بالتعنت والمماطلة وعدم الاستجابة من قبل دول العدوان ومن يقف وراءها.

وأكد على مواصلة الجهود لانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة وإنهاء الحصار ووقف العدوان واستعادة حريته واستقلاله على كامل تراب أرضه.

مضيفا بالقول " مع التزامنا بالهدنة ورغبتنا في السلام، نؤكد أن قواتنا المسلحة في أتم اليقظة والجهوزية للتعامل مع أي مستجد" .