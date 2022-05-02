جدل تغيير هيئة الانتخابات في تونس- الجزء الثاني

خاص بالعالم

تعديل قانون هيئة الانتخابات خلّف جدلاً واسعاً في المشهد بسبب التخوف من استحواذ رئيس الجمهورية على الهيئة ما قد ينفي عنها صفتها الاستقلالية.

في المقابل برزت مساع توحيد المعارضة من خلال الاعلان عن تأسيس جبهة الخلاص الوطني تضم عدة احزاب بينها النهضة تطالب بتشكيل حكومة الانقاذ خلال فترة انتقالية قبل انتخابات جديدة.

يناقش برنامج "المغاربية" الجدل المتعلق بتعديل قانون هيئة الانتخابات وايضاً فرص النجاح في توحيد المعارضة مع ضيفي الحلقة:

الباحثة في الشؤون المغاربية سهام عزوز

الصحافي والكاتب السياسي جعفر البكلي

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