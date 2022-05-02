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بمناسبة عيد الفطر..

حماس تدعو ليكون العيد فرصة لتعزيز التعاون والصمود

حماس تدعو ليكون العيد فرصة لتعزيز التعاون والصمود
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

هنأت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية حلول عيد الفطر المبارك، مردفة: لتكن أيّامه فرصة لتعزيز التكافل والتعاون والصمود.

العالم - فلسطين

وبعثت الحركة يوم الأحد في تصريح صحفي إلى جماهير الشعب الفلسطيني والأمَّة العربية والإسلامية، خالص التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعية الله أن يعيده بالخير والبركة والنصر والتمكين، ومزيد من الوحدة والتَّضامن والعمل المشترك، وتحقيق تطلّعات شعبنا في التخلّص من الاحتلال، وانتزاع الحقوق، والتحرير والعودة.

وقالت نبارك لشعبنا الفلسطيني عيد الفطر هذا العام، الذي يأتي بعد شهر من الصَّبر والعبادة والتضحية، ضرب فيها شعبنا بوحدته وتلاحمه وتماسكه، أروع ملاحم البطولة والصَّبر والإسناد والتّضامن، دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الحركة أنَّ هذا العيد فرصة لتمتين أواصر التكافل والتعاون بين أبناء شعبنا ومكوّناته، وتعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي، ورصّ الصفوف في مواجهة مخططات العدو التي تستهدف أرضنا وقدسنا وأقصانا.

وأبرقت حركة حماس بتحيّة الفخر وسلام الفرح بإنجاز الطاعات والأعمال الصالحات والتضحيات، لكلّ المرابطين على ثغور الوطن، والقابضين على زناد المقاومة، وإلى أسرانا الأحرار في سجون الاحتلال، وإلى عوائل الشهداء والجرحى، وإلى المحافظين على الثوابت والمتطلّعين للعودة إليها، من أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، وإنَّنا على موعدٍ معهم جميعاً، بنصر حتميّ، نعيش فيه أفراح تحرير الأرض والمسرى، بإذن الله.

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