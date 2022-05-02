الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

هجمات متفرقة في الرقة تستهدف مسلحي 'قسد'

هجمات متفرقة في الرقة تستهدف مسلحي 'قسد'
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بهجمات متفرقة يوم امس الاحد، استهدفت تحركاتهم ونقاطهم العسكرية في الرقة وريفها.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ'سانا' أن مجهولين نفذوا عدة هجمات بعبوة ناسفة وأسلحة رشاشة على سيارتين عسكريتين وموقع لمسلحين من ميليشيا (قسد) غرب مدينة الرقة وقرب مفرق مزرعة حطين شمال غربي المدينة وفي محيط قرية الرقة السمرا بالريف الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي الميليشيا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة وتدمير السيارتين وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالنقطة العسكرية.

وانفجرت السبت، عبوة ناسفة مزروعة على الطريق الواصل بين مدينة الرقة وبلدة عين عيسى ما أدى الى مقتل قيادي في ميليشيا (قسد) الانفصالية فيما أسفر انفجار عبوة أخرى بسيارة عسكرية للميليشيا على طريق بلدة الكسرات جنوب مركز الرقة عن إصابة من بداخلها إضافة إلى إعطاب الآلية.

روابط ذات صلة

انتهاء حصار الحسكة بعد اجتماعات حكومية مع 'قسد'

محافظ الحسكة يلغي العطل في المخابز الحكومية طيلة ايام عيد الفطر

مقتل قيادي وإصابة آخرين من "قسد" بانفجار عبوة ناسفة في الرقة

بعد 20 يوما من الحصار.. عودة مخبز البعث في القامشلي للعمل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس التونسي يثير ضجة في قراره الاخير، ما السبب؟

زورق صهيوني يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

آلاف المسلمين يؤدون صلاة عيد الفطر في مسجد موسكو الكبير

فلسطين والخيانات العربية- الجزء الثاني

فلسطين والخيانات العربية- الجزء الاول

بالصور.. الرئيس السوري يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع الحسن بدمشق