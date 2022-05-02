هجمات متفرقة في الرقة تستهدف مسلحي 'قسد'

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ'سانا' أن مجهولين نفذوا عدة هجمات بعبوة ناسفة وأسلحة رشاشة على سيارتين عسكريتين وموقع لمسلحين من ميليشيا (قسد) غرب مدينة الرقة وقرب مفرق مزرعة حطين شمال غربي المدينة وفي محيط قرية الرقة السمرا بالريف الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي الميليشيا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة وتدمير السيارتين وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالنقطة العسكرية.

وانفجرت السبت، عبوة ناسفة مزروعة على الطريق الواصل بين مدينة الرقة وبلدة عين عيسى ما أدى الى مقتل قيادي في ميليشيا (قسد) الانفصالية فيما أسفر انفجار عبوة أخرى بسيارة عسكرية للميليشيا على طريق بلدة الكسرات جنوب مركز الرقة عن إصابة من بداخلها إضافة إلى إعطاب الآلية.