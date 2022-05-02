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مسرور بارزاني يدعو الكاظمي لمعاقبة منفذي هجوم أربيل

مسرور بارزاني يدعو الكاظمي لمعاقبة منفذي هجوم أربيل
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بياناً أدان فيه الهجوم الصاروخي الذي استهدف محيط قضاء خبات بمحافظة أربيل.

العالم - العراق

وقال بارزاني في بيان، "أستنكر وأدين بشدة الهجوم الصاروخي الذي وقع الليلة الماضية على حدود قضاء خبات، وبهذا الصدد، أدعو رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإنزال العقوبات ضد المجاميع المخربة الخارجة عن القانون، وتشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تلك المناطق التي باتت تشكل تهديداً لاستقرار وأمن كردستان والعراق".

وتابع، "يجب أن لا تستمر هذه الهجمات بعد الآن، ويتعين أن يكون هناك موقف جدي، ولا بد من اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء هذه الاعتداءات".

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