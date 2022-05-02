الزاملي يدعو لمواصلة مسيرة بناء العراق الديمقراطي

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول، في بيان ، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، هنأ الشعب العراقي وعموم المسلمين في العالم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيده على العراق وسائر البلدان العربية والإسلامية بالخير والأمن والازدهار".

وأكد الزاملي، ضرورة إدامة استلهام دروس التراحم والتعايش والتسامح من شهر رمضان المبارك وتعزيز التضامن بين جميع اطياف الشعب، لمعالجة الظواهر السلبية التي باتت تستهدف المجتمعات الاسلامية، سيما العراق، كالمخدرات والجريمة المنظمة وغيرها، ونبذ التفرقة والتعصب ولغة الكراهية والتطرف بكافة اشكالها لضمان وحدة البلد والشعب، للانطلاق نحو بناء عراق قوي ومزدهر في كافة المجالات".

وتابع البيان، أن "النائب الأول اغتنم هذه المناسبة لاستذكار شهداء الوطن، والدعاء لهم بالرحمة والخلود، والاشادة بأبطال الاجهزة الأمنية بكافة الصنوف والتشكيلات لما حققوه من انتصار عظيم على الإرهاب"، داعياً إلى "مواصلة مسيرة بناء العراق الديمقراطي الحديث، والتمسك بوحدته".