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وزيرا الدفاع الروسي و التركي يباحثان الوضع في أوكرانيا

وزيرا الدفاع الروسي و التركي يباحثان الوضع في أوكرانيا
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره التركي خلوصي أكار، الوضع في أوكرانيا عبر الهاتف، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم الاثنين.

العالم-روسیا

يقول بيان الدفاع الروسية: "بمبادرة من الجانب التركي، أجريت اليوم محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره التركي خلوصي أكار".

وأضاف: "خلال المحادثات، تمت مناقشة الوضع الحالي في أوكرانيا، بما في ذلك القضايا الإنسانية".

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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