رئيسي وقاليباف يهنئان قادة وشعوب الدول الاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

العالم- ايران

واعتبر رئيسي في برقيات التهنئة، ان عيد الفطر هو يوم يعود الانسان فيه الى فطرته الالهية ويكافأ المحسنون على طاعاتهم وعباداتهم في ختام شهر رمضان؛ متطلعا بان ينعم الله تعالى ببركة هذا الشهر الفضيل على المسلمين بالسعادة والاجر الجزيلين.

كما اعرب رئيس الجمهورية عن امله، بهذه المناسبة السعيدة، في تعزيز اواصر الاخوة والوحدة بين اصال الامة الاسلامية وبما يصب في تحقيق القيم الاسلامية السامية، ونهاية الصراعات والنزاعات وارساء السلام وتقليص هيمنة الظالمين في ارجاء البسيطة.

قاليباف يبارك لرؤساء البرلمانات الاسلامية حلول عيد الفطر السعيد

كما هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف"، رؤساء البرلمانات الاسلامية ومسلمي العالم جميعا، لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب "قاليباف" الى نظرائه في العالم الاسلامي بهذه المناسبة : تقبّلوا مني اصدق التهاني والاماني لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، عيد الرحمة والغفران.

واعرب رئيس البرلمان الايراني عن اعتقاده بان رقي الامة الاسلامية وسعادتها يتحقق عبر الامتثال الى التعاليم السامية للقران الكريم وتعزيز الوحدة والتآلف بين قلوب المسلمين.

واضاف : انني اتطلع، بفضل الوعي والتوجيهات الحكيمة لقادة الدول الإسلامية، ان نشهد مزيدا من ترسيخ الوحدة والسلام والاستقرار والنهوض بمستوى التعاون الشامل فيما بيننا.