حماس: إعلان "كتائب القسام" تبني عملية سلفيت يعد انتصارا للمسجد الأقصى

العالم-فلسطين

وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع: "إعلان كتائب القسام لتبني عملية سلفيت البطولية بمثابة تدشين مرحلة جديدة في مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية انتصارا للمسجد الأقصى".

وأضاف القانوع: "كتائب القسام بالإعلان عن تنفيذ عملية سلفيت، هو تأكيد من جديد على جاهزيتها لحماية المسجد الأقصى وإفشال كل محاولات تقسيمه".

وتابع: "كرة اللهب وبنادق القسام ستحرق الاحتلال الصهيوني من كل الساحات في حال ارتكب أي حماقة ضد المسجد الأقصى أو أي عدوان على شعبنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت التي نفذت ليل يوم الجمعة الماضي، مؤكدة أنها "حلقة في سلسلة ردود القسام على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى".

يذكر أن "عملية سلفيت" أسفرت مساء الجمعة، عن مقتل حارس أمن إسرائيلي، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل" على أراضي الفلسطينيين في شمال غرب مدينة نابلس.