شاهد.. خروقات فاضحة لهدنة اليمن رغم التطبيل العالمي لها

خاص بالعالم

حسناً فلتكن هذه الهدنة.. لكن هذه الهدنة التي اعلنوا عنها لا تزال تتعرض لخروقات فاضحة وواضحة من تحالف العدوان السعودي عبر القصف والاستهداف وتحليق طيران وقذائف ومدفعية وصواريخ والعالم صامت ولا احد يتحرك ويستنكر.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالة التي رأيناها، ان ديمومة هذه الهدنة واستمرارها منوط بالطرف المعتدي، وهو السعودي وتحالف العدوان، ولا يمكن ان يكون هناك ضمان لاستمرار هذه الهدنة، اذا لم يكن الطرف المعتدي ملتزم، والا سيكون هناك كلام آخر.

ماذا يقول تحالف العدوان، يقول سبع سنوات وانا معتدي على اليمن، والان هناك هدنة، ولايزال الكسر متواصل والخرق متواصل، ليس فقط بالقصف والاستهداف والتدمير وانما ايضاً مظاهر هذه الخرقة كان فاضحاً وواضحاً في موضوع له علاقة بمطار صنعاء الدولي والذي هو جزء من هذه الهدنة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..