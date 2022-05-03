احتدام المعارك في أوكرانيا وكييف تحذر من أزمة غذاء يواجهها العالم 

خاص بالعالم

المتحدث باسم قوات دونيتسك اكد سيطرت الجيش الروسي على 173 بلدة ومنطقة سكنية، مؤكدا مقتل 39 عسكريا أوكرانيا في المعارك المحتدمة بالمنطقة.

وفي المقابل، اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بإحراز الجيش الروسي تقدما في الجهة الغربية من إقليم دونباس ، لكنها أكدت أن قواتها لا تزال تتصدى للهجمات الروسية في الجهات الشرقية والجنوبية.

كما قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن روسيا تواصل حشد جنودها في بيلغورود لدفعهم إلى منطقة العمليات شرقي البلاد.

وزارة الدفاع الروسية بدورها اكدت اسقاط مقاتلة من طراز ميغ 29 أوكرانية قرب مقاطعة دونيتسك، وبثت الوزارة صورا لاستهداف 38 منشأة عسكرية اوكرانية بصواريخ أونيكس المجنحة، كما اعلنت تدمير مسيرات وصاروخين من طراز 'توشكا-يو'.

وفي كييف، أكدت الشرطة العثور على ثمانية مقابر جماعية تضم أكثر من الف و200 جثة لمواطنين أوكرانيين. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية تجاوز 3 آلاف.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن معظم الضحايا قتلوا بأسلحة متفجرة دون أن تنسب المسؤولية لأي طرف.

السفير الأمريكي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربتنر اتهم روسيا بالتخطيط لضم منطقتين شرقي أوكرانيا، تضررتا من الهجوم الروسي على البلاد.وقال كاربتنر أن التقارير تشير إلى أن روسيا تخطط لإجراء استفتاء حول ضمّ المنطقتين في منتصف شهر مايو/أيار.

وفي ظل استعداد الاتحاد الاوروبي لفرض المزيد من العقوبات على روسيا على ما يبدو ان قرار الابتعاد عن الطاقة الروسية اصبح موضع انقسام بين دول الاتحاد الذي لايزال يعتمد بقوة على النفط والغاز الروسيين. وتعارض المجر مثل هذه الخطوة، لانها تعرّض الإمدادات إلى الخطر.