وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف أسرارا صادمة: ترامب طرح مواجهة المحتجين بالرصاص

العالم - الأميرکيتان

وكانت الاحتجاجات التي تخلّلتها أعمال عنف وصدامات بين محتجين وقوات الأمن، تندرج في إطار موجة تظاهرات عمّت البلاد بعد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

وأوضح إسبر في مقتطفات من كتاب له، نشرت يوم الاثنين، إنه كان جالسا في المكتب البيضاوي حين ثار غضب الرئيس و"اشتكى بصوت عال من احتجاجات كانت جارية في واشنطن".

وجاء في مقتطفات من مذكرات إسبر اطّلع عليها موقع "أكسيوس" الإخباري أن ترامب قال: "ألا يمكنكم بكل بساطة ان تطلقوا النار عليهم؟ أن تطلقوا النار على أرجلهم؟".

والرواية التي سردها إسبر تؤكد على ما يبدو تقارير سابقة كانت قد أفادت بأن ترامب كان يعتبر أن على الجيش التدخل لقمع الاضطرابات الأهلية.

وكان كتاب للصحفي مايكل بيندر صدر، في وقت سابق، قد أورد نقلا عن مصادر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي عارض طرح ترامب إقحام الجيش في إطار طلب لسيّد البيت الأبيض بالتشدد في التعامل مع الاضطرابات.

ونقل بيندر عن ترامب، قوله: "أطلقوا النار على أرجلهم أو ربما على أقدامهم".

وكان وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر، رفع دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع، متهمًا مسؤولي البنتاغون بحجب أجزاء من مذكراته.