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5 قتلى بينهم مدنيان..

جماعة "الشباب" تهاجم معسكر بعثة "الاتحاد الإفريقي" في الصومال

جماعة
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال زعيم محلي، الثلاثاء، إن جماعة الشباب الإرهابية الصومالية شنت هجوما بسيارة ملغومة ومدفعية على معسكر لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة شابيل بوسط البلاد.

العالم - افريقيا

وقال شيخ القبيلة محمد نور وكالة "رويترز" من البارف التي تبعد نحو 130 كيلومترا شمالي العاصمة مقديشو: "أيقظنا دوي انفجارات ضخمة في وقت مبكر صباحا. كانت الانفجارات في قاعدة بعثة الاتحاد الأفريقي وأعقبها تبادل كثيف لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم مدنيان".

ونفذت "حركة الشباب" بصورة متكررة تفجيرات وشنت هجمات بالأسلحة النارية في مقديشو وأماكن أخرى ضمن حربها ضد الحكومة المركزية في الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.

كما تستهدف الجنود العاملين في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

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