الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢
١٢:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إجراءات إقتصادية لبوتين ردا على القرارات غير الودية لبعض الدول الأجنبية

إجراءات إقتصادية لبوتين ردا على القرارات غير الودية لبعض الدول الأجنبية
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن التدابير الاقتصادية الانتقامية فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية لبعض الدول الأجنبية.

العالم- روسيا

ويحظر المرسوم الرئاسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الخاضعة لعقوبات انتقامية، وكذلك تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات في روسيا.

- بموجب المرسوم، أصدر مجلس الوزراء تعليمات بتحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام.

-يُحظر على المسؤولين إجراء معاملات مع الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية.

- يحظر تصدير المنتجات والمواد الخام المنتجة في الدولة الى الخارج لصالح الاشخاص والجهات الخاضعين للعقوبات.

- يحظر على الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية إجراء المعاملات المالية.

روابط ذات صلة

الرئيس الروسي يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر 

هل انتصر بوتين في معركة الغاز؟

محادثات هاتفية بين أردوغان وبوتين بشأن عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأمريكا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإليزيه: ماكرون سيجري اتصالا هاتفيا مع بوتين اليوم

أردوغان: سنعيد مليون سوري لبلادهم طواعية

إجراءات إقتصادية لبوتين ردا على القرارات غير الودية لبعض الدول الأجنبية

الخارجية الروسية تعلق على طلب تل أبيب اعتذار لافروف

روسيا تتهم الكيان الصهيوني بدعم النازيين الجدد في كييف

عبداللهیان: مفاوضات فيينا مستمرة من خلال تبادل الرسائل الخطية